Дизайн новенькой PlayStation 5 сравнили с предыдущими поколениями

На представленном выше изображении видно, что новая приставка выглядит настолько же свежо в сравнении с PlayStation 4, как свежо в свое время PlayStation 4 выглядела на фоне самой первой ревизии PlayStation 3. К слову, до конца не ясно, насколько масштаб всех консолей на изображении соответствует реальности. Но если сравнение выполнено в масштабе 1 к 1, то грядущая PlayStation 5 обещает стать самой крупной консолью Sony за все время существования линейки.