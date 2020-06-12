Наука и технологии
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Дизайн новенькой PlayStation 5 сравнили с предыдущими поколениями
Сложновато, конечно, найти тут преемственность дизайна консоли
Буквально этой ночью Sony анонсировала свою новую консоль — PlayStation 5. Устройство получилось крайне футуристичным, что вызвало немало шуток на эту тему в интернете. Но как бы то ни было, нашли энтузиасты, которые сравнили дизайн новенькой PS5 с предыдущими поколениями консоли, в том числе и старушкой PSOne.
На представленном выше изображении видно, что новая приставка выглядит настолько же свежо в сравнении с PlayStation 4, как свежо в свое время PlayStation 4 выглядела на фоне самой первой ревизии PlayStation 3. К слову, до конца не ясно, насколько масштаб всех консолей на изображении соответствует реальности. Но если сравнение выполнено в масштабе 1 к 1, то грядущая PlayStation 5 обещает стать самой крупной консолью Sony за все время существования линейки.
Еще из интересного можно отметить, что в сети также было опубликовано сравнение самого первого контроллера для PSOne (это даже не DualShock, так как тут нет стиков) с новейшим контроллеров для PS5 под названием DualSense.