Дизайнер iPhone, iPad и MacBook Джони Айв выпустил свой первый продукт после ухода из Apple

Сообщается, что новинкой от компании Айва стал культовый клоунский «Красный нос» для британской благотворительной организации Comic Relief. Отмечается, что новинка сделана в основном из растительных материалов и превращается из маленького плоского полумесяца в бумажную сферу с сотами.

По словам создателей, это стало «самым драматичным изменением с момента его [«Красноно носа»] дебюта в 1988 году». Новинка поставляется в небольшом футляре, похожем на таковой у AirPods.

Стоимость носа составляет 3 доллара. Есть даже одно ограничение — не более восьми штук в одни руки.