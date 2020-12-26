Наука и технологии
Сегодня 13:58
Дизайнеры показали, как выглядел бы автомобиль в виде компьютерной мыши Apple
Получилось футуристично
Дизайнеры Let`s go digital решили пофантазировать на тему первого электрокара Apple. В результате они подготовили рендеры необычного автомобиля, выполненного в стиле фирменной компьютерной мыши Apple Magic Mouse.
Силуэт автомобиля практически копирует компьютерную мышь Apple Magic Mouse. На рендерах можно увидеть, что в автомобиле отсутствует капот и багажник, а стеклянная крыша полностью перекрывает его верхнюю часть. Дизайнеры не забыли добавить фирменные логотипы компании, расположив их спереди и сзади.
Специалисты Let`s go digital небезосновательно решили представить свое видение электрокара Apple. Так, по слухам, компания действительно задумывается о выходе на рынок электрокаров. Более того, некоторые источники считают, что Apple выпустит его уже в 2024-2025 году.