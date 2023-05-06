Дизайнеры придумали пивную банку с двумя язычками для контроля пены

Язычки находятся под углом, разведены друг от друга в стороны и пронумерованы: левый — 1, правый — 2. Это сделано для того, чтобы пользователь банки понимал, в какой последовательности вскрывать язычки. Но отверстие в крышке одно — язычки влияют на степень открытия.

При вскрытии левого язычка банка открывается частично, можно контролировать уровень пены; открытие правого позволяет мягко налить пиво с минимумом пены. По словам одного из дизайнеров Nendo, создаётся соотношение «чистого» пива и пены 7:3. При этом держать стакан под углом при наполнении напитком не нужно.