DJI больше не будет ограничивать полеты дронов над запретными зонами США

Опубликовано 15 января 2025, 16:111 мин.
DJI больше не будет ограничивать полеты дронов над запретными зонами СШАКомпания снимает ограничения на полеты, оставляя только предупреждения
Компания DJI, производитель дронов, больше не будет автоматически ограничивать полеты своих устройств в запретных зонах США, таких как аэропорты, зоны стихийных бедствий или Белый дом. Ранее дрон был оснащен функцией геофенсинга, которая не позволяла пользователям летать в таких местах. Однако теперь DJI снимает эти ограничения и будет лишь выдавать предупреждения, которые можно игнорировать.
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В блоге компания объяснила это решение как «возвращение контроля в руки операторов дронов». DJI сослалась на технологии, такие как Remote ID, которые позволяют властям отслеживать местоположение дронов и их операторов. Таким образом, компания считает, что теперь достаточно контроля со стороны правоохранительных органов.
Это решение вызвало смешанные реакции в отрасли. Например, бывший глава глобальной политики DJI, Брэндан Шульман, выразил обеспокоенность, заявив, что это изменение может повлиять на безопасность воздушного движения. По его мнению, автоматический геофенсинг, который существовал в компании на протяжении 10 лет, способствовал повышению безопасности в воздушном пространстве.