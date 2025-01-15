DJI больше не будет ограничивать полеты дронов над запретными зонами США

В блоге компания объяснила это решение как «возвращение контроля в руки операторов дронов». DJI сослалась на технологии, такие как Remote ID, которые позволяют властям отслеживать местоположение дронов и их операторов. Таким образом, компания считает, что теперь достаточно контроля со стороны правоохранительных органов.

Это решение вызвало смешанные реакции в отрасли. Например, бывший глава глобальной политики DJI, Брэндан Шульман, выразил обеспокоенность, заявив, что это изменение может повлиять на безопасность воздушного движения. По его мнению, автоматический геофенсинг, который существовал в компании на протяжении 10 лет, способствовал повышению безопасности в воздушном пространстве.