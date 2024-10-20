DJI оспорит решение Пентагона о присвоении статуса «китайской военной компании»

Одни из ключевых требований, прописанных в иске DJI, — исключение вендора из вышеуказанного списка Пентагона и способствование в восстановлении деловых связей. Как сообщил представитель компании, DJI не имеет «таких отношений с китайскими властями», в которых компанию обвиняют, «и несправедливо пострадала в результате такого обозначения».

Как раз из-за Пентагона, начиная с 2022 года, производитель «потерял деловые сделки, был заклеймён как угроза национальной безопасности, и компании было запрещено заключать контракты с несколькими федеральными правительственными агентствами», а сотрудники «теперь часто и повсеместно подвергаются стигматизации», а также «неоднократно подвергаются преследованиям и оскорблениям в общественных местах».

Травля стала последней каплей, поэтому в сентябре DJI подала к Минобороны иск. При этом в иске сказано, что Министерство обороны не давало вендору никаких объяснений по поводу включения в список «китайских военных компаний» до тех пор, пока DJI не пригрозила судом в силу имиджевых потерь. А когда Министерство обороны наконец предложило своё обоснование, в нём было много фактических ошибок.

Причём проблемы начались у DJI ещё раньше. Пентагон не единственная государственная структура США, начавшая тщательно проверять компанию «из-за возможных связей с китайским правительством». Армия США запретила подразделениям использование дронов DJI ещё в 2017 году. В 2019 Министерство внутренних дел США закрыло свой парк дронов DJI. Последовали и другие «необоснованные» ограничения.