Наука и технологии
Опубликовано 20 октября 2024, 20:15
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DJI оспорит решение Пентагона о присвоении статуса «китайской военной компании»

Из-за этого компанию начали преследовать
Китайская компания DJI, крупнейший производитель дронов для различных целей, подала в федеральный суд на Министерство обороны США в связи с включением в перечень «китайских военных компаний», и как угроза национальной безопасности Штатов.
DJI оспорит решение Пентагона о присвоении статуса «китайской военной компании»

© DJI

Одни из ключевых требований, прописанных в иске DJI, — исключение вендора из вышеуказанного списка Пентагона и способствование в восстановлении деловых связей. Как сообщил представитель компании, DJI не имеет «таких отношений с китайскими властями», в которых компанию обвиняют, «и несправедливо пострадала в результате такого обозначения».

Как раз из-за Пентагона, начиная с 2022 года, производитель «потерял деловые сделки, был заклеймён как угроза национальной безопасности, и компании было запрещено заключать контракты с несколькими федеральными правительственными агентствами», а сотрудники «теперь часто и повсеместно подвергаются стигматизации», а также «неоднократно подвергаются преследованиям и оскорблениям в общественных местах».

Травля стала последней каплей, поэтому в сентябре DJI подала к Минобороны иск. При этом в иске сказано, что Министерство обороны не давало вендору никаких объяснений по поводу включения в список «китайских военных компаний» до тех пор, пока DJI не пригрозила судом в силу имиджевых потерь. А когда Министерство обороны наконец предложило своё обоснование, в нём было много фактических ошибок.

Причём проблемы начались у DJI ещё раньше. Пентагон не единственная государственная структура США, начавшая тщательно проверять компанию «из-за возможных связей с китайским правительством». Армия США запретила подразделениям использование дронов DJI ещё в 2017 году. В 2019 Министерство внутренних дел США закрыло свой парк дронов DJI. Последовали и другие «необоснованные» ограничения.

Источник:The Verge
Автор:Андрей Кадуков
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