DJI показала дрон Mavic 3 Pro с 56-кратным зумом

Новинка получит три камеры. Это будет первый квадрокоптер бренда с таким количеством объективов, что должно значительно улучшить возможности съемки для профессиональных фотографов и видеооператоров.

Помимо этого, на изображении видно логотип шведской компании Hasselblad. Ранее DJI уже сотрудничала с этим производителем фототехники, выпуская в рамках линейки Mavic 3 Classic камеры L2D-20c.

По слухам, Mavic 3 Pro получит улучшенные характеристики, включая 40-мегапиксельную основную камеру (вместо 20 МП в базовой версии) и 56-кратный гибридный зум (в базовой версии — 28-кратный). Кроме того, добавится ультраширокоугольный объектив.