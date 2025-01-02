DJI построит новую штаб-квартиру в Шэньчжэне

Согласно плану, недавно обнародованному муниципальным правительством Шэньчжэня, DJI приобретет участок площадью 15 658 квадратных метров. Общая площадь строительства составит 188 000 квадратных метров, где разместятся исследовательские, управленческие и демонстрационные помещения, а также другие объекты.

Штаб-квартира DJI станет якорным проектом для нового бизнес-центра, который охватывает территорию в 117 гектаров. Это отражает усилия местных властей по развитию «экономики малой высоты» — отрасли, связанной с использованием воздушного пространства ниже 1000 метров для беспилотных и пилотируемых операций, включая транспортировку пассажиров и доставку грузов.

Срок использования земельного участка определен в 30 лет, а офисные помещения будут предназначены исключительно для компании DJI и ее дочерних предприятий.

Этот шаг подтверждает статус Шэньчжэня как «столицы дронов» Китая, где сосредоточены ведущие инновации в области беспилотных технологий. Новый проект станет важным этапом в развитии как самой компании, так и всей индустрии малой авиации.