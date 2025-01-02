Наука и технологии
Опубликовано 02 января 2025, 09:00
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DJI построит новую штаб-квартиру в Шэньчжэне

Проект станет частью развития «столицы дронов» Китая
Производитель дронов DJI намерен построить новую глобальную штаб-квартиру для своих интеллектуальных авиационных систем в родном городе Шэньчжэнь. Проект разместится в суперсовременном деловом центре Shenzhen Bay Super Headquarters Base, расположенном в районе Наньшань.
DJI построит новую штаб-квартиру в Шэньчжэне

© Ferra.ru

Согласно плану, недавно обнародованному муниципальным правительством Шэньчжэня, DJI приобретет участок площадью 15 658 квадратных метров. Общая площадь строительства составит 188 000 квадратных метров, где разместятся исследовательские, управленческие и демонстрационные помещения, а также другие объекты.

Штаб-квартира DJI станет якорным проектом для нового бизнес-центра, который охватывает территорию в 117 гектаров. Это отражает усилия местных властей по развитию «экономики малой высоты» — отрасли, связанной с использованием воздушного пространства ниже 1000 метров для беспилотных и пилотируемых операций, включая транспортировку пассажиров и доставку грузов.

Срок использования земельного участка определен в 30 лет, а офисные помещения будут предназначены исключительно для компании DJI и ее дочерних предприятий.

Этот шаг подтверждает статус Шэньчжэня как «столицы дронов» Китая, где сосредоточены ведущие инновации в области беспилотных технологий. Новый проект станет важным этапом в развитии как самой компании, так и всей индустрии малой авиации.

Источник:South China Morning Post
Автор:Булат Кармак
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