DJI представила дрон с возможностью летать под проливным дождём и 200-кратным цифровым зумом

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DJI представила дрон с возможностью летать под проливным дождём и 200-кратным цифровым зумомНа выбор есть две модели
Популярный разработчик дронов DJI представил новинку — DJI M30. По словам самой компании, устройство ориентировано на использование в промышленности и экстренных службах.
Из-за сегмента, в которое «целится» девайс, его оснастили защитой от влаги, а также работоспособностью в широком диапазоне температур (от -20 °С до +50 °С). Также дрон получил высококачественную камеру (на 48 МП в базовом M30 и тепловизионную в M30T).
Сообщается, что устройство способно летать до 41 минуты от одного заряда. При этом аппарат достаточно мал, чтобы поместиться в большой рюкзак или небольшой чемодан на колёсах. В сегменте промышленных дронов такие размеры можно считать вполне компактными.
В продажу линейка DJI M30 поступит в четвёртом квартале 2022 года. Цена базовой версии M30 составит 10 тыс долларов, а M30T — 14 тыс долларов.