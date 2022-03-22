DJI представила дрон с возможностью летать под проливным дождём и 200-кратным цифровым зумом

Из-за сегмента, в которое «целится» девайс, его оснастили защитой от влаги, а также работоспособностью в широком диапазоне температур (от -20 °С до +50 °С). Также дрон получил высококачественную камеру (на 48 МП в базовом M30 и тепловизионную в M30T).