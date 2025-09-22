DJI представила Mini 5 Pro — первый мини-дрон с 1″ сенсором и 52 мин полёта

DJI представила Mini 5 Pro — первый мини-дрон с 1″ сенсором и 52 мин полётаВпечатляющее железо в компактном корпусе
При массе менее 250 граммов он предлагает возможности, близкие к профессиональным моделям. Камера оснащена 50-Мп матрицей, обеспечивающей до 14 ступеней динамического диапазона и улучшенную работу в условиях контрастного освещения.
Новинка получила доработанную систему стабилизации с углом поворота 225° и поддержку вертикальной съёмки, что упрощает создание контента для соцсетей.
Для видеосъёмки предусмотрены режимы 4K HDR 60 fps и замедленная съёмка 4K@120 fps, а также поддержка 10-битного кодека H.265, цветовых профилей D-Log M и HLG.
Время полёта составляет 36 минут на стандартной батарее, а с расширенной — до рекордных 52 минут, хотя в этом случае дрон теряет статус «ультралёгкого» и подпадает под другие правила.
Система датчиков дополнена лидаром для уверенной работы в ночное время и безопасного возврата домой даже без спутникового сигнала. Mini 5 Pro поступил в продажу в Европе по цене от €799. В США новинка продаваться не будет.