DJI представила Mini 5 Pro — первый мини-дрон с 1″ сенсором и 52 мин полёта

При массе менее 250 граммов он предлагает возможности, близкие к профессиональным моделям. Камера оснащена 50-Мп матрицей, обеспечивающей до 14 ступеней динамического диапазона и улучшенную работу в условиях контрастного освещения.

Новинка получила доработанную систему стабилизации с углом поворота 225° и поддержку вертикальной съёмки, что упрощает создание контента для соцсетей.

Для видеосъёмки предусмотрены режимы 4K HDR 60 fps и замедленная съёмка 4K@120 fps, а также поддержка 10-битного кодека H.265, цветовых профилей D-Log M и HLG.