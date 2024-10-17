DJI представила миниатюрный дрон Air 3S с продвинутыми камерами для съемки

Важным нововведением стала главная камера с 1-дюймовым 50-мегапиксельным CMOS-сенсором и апертурой f/1.8, что позволяет записывать видео в 4K с частотой до 120 кадров в секунду и поддержкой 10-bit D-Log M цветового профиля.

Также дрон получил 70-мм телеобъектив с 48-мегапиксельной камерой.

DJI Air 3S предлагает улучшенные функции безопасности, включая систему APAS для помощи при полёте и лазерный лидар для обхода препятствий в тёмное время суток.