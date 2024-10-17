DJI представила миниатюрный дрон Air 3S с продвинутыми камерами для съемки

Опубликовано 17 октября 2024, 07:231 мин.
DJI представила миниатюрный дрон Air 3S с продвинутыми камерами для съемкиЦена, правда, немалая
Компания DJI представила новый миниатюрный дрон Air 3S, который оснащён продвинутыми камерами для качественной съёмки.
Важным нововведением стала главная камера с 1-дюймовым 50-мегапиксельным CMOS-сенсором и апертурой f/1.8, что позволяет записывать видео в 4K с частотой до 120 кадров в секунду и поддержкой 10-bit D-Log M цветового профиля.
Также дрон получил 70-мм телеобъектив с 48-мегапиксельной камерой.
DJI Air 3S предлагает улучшенные функции безопасности, включая систему APAS для помощи при полёте и лазерный лидар для обхода препятствий в тёмное время суток.
Модель поддерживает новый интеллектуальный возврат домой, а также может запоминать маршруты полёта для безопасного возврата в местах с плохим сигналом спутников.
Стоимость устройства стартует от 95 000 рублей.