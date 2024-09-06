DJI представила недорогой дрон размером с ладонь за $199

Дрон создан для новичков и тех, кто активно использует социальные сети. Как и предыдущая модель Spark, дрон Neo может садиться на ладонь, что делает его удобным для использования в любых условиях.

Он весит меньше, чем предыдущие модели, такие как Mavic Mini (249 г), и предназначен для съёмок коротких видеороликов.