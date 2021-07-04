DJI выпустил свой самый дешевый дрон

Так, дальность полета составляет 4 км, а время, которое дрон может пребывать в воздухе достигает 30 минут. С помощью DJI Mini SE пользователи могут записывать 2,7К видео с частотой 30 к/с или Full HD с частотой 60 к/с. Отметим еще наличие системы стабилизации картинки и датчик изображения оптического формата 1/2,3 дюйма разрешением 12 Мп. В целом же, DJI Mini SE стал измененной версией DJI Mavic Mini.

Что касается стоимости новинки, она составляет 325 долларов или около 24 тыс рублей. На данный момент купить ее можно только в Малайзии и Бразилии.