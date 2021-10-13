Наука и технологии
Сегодня в 12:27
1 мин.

Длительное пребывание в космосе оказалось вредным для мозга

Также оно вредно и для зрения, мышц, кишечника и костной массы
Ранее ученые пришли к выводу, что пребывание в космосе негативно сказывается на здоровье человека — атрофирует мышцы, уменьшает костную массу, ухудшает зрение и меняет флору кишечника. Сейчас же исследователи выяснили, что длительное пребывание в космосе также чревато повреждениями мозга.
Длительное пребывание в космосе оказалось вредным для мозга

Научную работу проводила группа ученых из Института неврологии и физиологии Сальгринской академии, а также Гётеборгского университета. В рамках исследования специалисты проверили состояние здоровья пяти российских космонавтов, работающих на Международной космической станции. Так, у космонавтов были взяли три образца крови: в день посадки, через неделю после нее и спустя три недели. Всего проанализировано было пять биомаркеров для повреждения мозга.

В результате специалисты зафиксировали превышения в трех биомаркерах после пребывания в космосе.

Это первый случай, когда конкретное доказательство повреждения клеток мозга было задокументировано в анализах крови после космических полетов. Это необходимо дополнительно изучить и предотвратить, если космические путешествия станут более распространенными в будущем”, — заявил профессор неврологии и один из двух старших соавторов исследования Хенрик Цеттерберг.