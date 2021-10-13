Длительное пребывание в космосе оказалось вредным для мозга

Научную работу проводила группа ученых из Института неврологии и физиологии Сальгринской академии, а также Гётеборгского университета. В рамках исследования специалисты проверили состояние здоровья пяти российских космонавтов, работающих на Международной космической станции. Так, у космонавтов были взяли три образца крови: в день посадки, через неделю после нее и спустя три недели. Всего проанализировано было пять биомаркеров для повреждения мозга.

В результате специалисты зафиксировали превышения в трех биомаркерах после пребывания в космосе.

“Это первый случай, когда конкретное доказательство повреждения клеток мозга было задокументировано в анализах крови после космических полетов. Это необходимо дополнительно изучить и предотвратить, если космические путешествия станут более распространенными в будущем”, — заявил профессор неврологии и один из двух старших соавторов исследования Хенрик Цеттерберг.