Длительное проживание мышей с человеком сделало их умнее

Так, исследователи [обнаружили[(https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2020.2504), что проживание рядом с человеком на протяжении продолжительного времени развило умственные способности домовых мышей. Причем выяснилось, что лучше всего с задачами справляются западные домовые мыши, которые приспособились к преобразованным человеком местам раньше других.

В ходе эксперимента исследователи поместили домовых мышей разных подвидов в клетки для решения определенных задач. К примеру, грызуны должны были открыть окошко лего-домика для получения вознаграждения. Выяснилось, что со всеми предложенными задачами быстрее и успешнее всего справляются западные домовые мыши, которые стали синантропными раньше других.