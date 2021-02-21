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Длительное проживание мышей с человеком сделало их умнее
Самыми умными оказались мыши, которые стали синантропными раньше других
Журнал Proceedings of the Royal Society B поделился результатами исследования ученых, в рамках которого выяснилось, что длительное проживание мышей с человеком сделало их умнее.
Так, исследователи [обнаружили[(https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2020.2504), что проживание рядом с человеком на протяжении продолжительного времени развило умственные способности домовых мышей. Причем выяснилось, что лучше всего с задачами справляются западные домовые мыши, которые приспособились к преобразованным человеком местам раньше других.
В ходе эксперимента исследователи поместили домовых мышей разных подвидов в клетки для решения определенных задач. К примеру, грызуны должны были открыть окошко лего-домика для получения вознаграждения. Выяснилось, что со всеми предложенными задачами быстрее и успешнее всего справляются западные домовые мыши, которые стали синантропными раньше других.