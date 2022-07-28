Длительный ковид оказался причиной выпадения волос и снижения потенции

Такая симптоматика может сохраняться достаточно долго. Но после исследования, проведённого специалистами из Бирмингемского университета в Великобритании, выяснилось, что симптомов длительного ковида может кратно больше.

В ходе исследования учёные собрали медицинские данные для 500 тысяч жителей Великобритании, перенесших Covid-19 без госпитализации с января 2020 года по апрель 2021, когда в стране доминировал альфа-штамм SARS-CoV-2. Эти данные сопоставляли с данными для 1,9 млн человек, не переболевших коронавирусом. Исследователи распределили болевших и не болевших людей на «пары» одинакового пола, возраста, индекса массы тела, образа жизни, социального положения, набора хронических болезней и других факторов.

Сравнение данных в экспериментальных «парах» по 115 симптомам показало, что 62 признака коронавируса со статистической достоверностью встречаются чаще, сохраняясь на 12 недель минимум. Но кроме уже известных, были обнаружены новые нарушения: снижение либидо, преждевременная, затруднённая и ретроградная (с попаданием спермы в мочевой пузырь) эякуляция, а также выпадение волос.