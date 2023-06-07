Для 3D-принтеров по металлу разработано российское программное обеспечение

Исследователи из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали российское программное обеспечение (ПО) для 3D-принтера, работающего с металлами.

Это первая отечественная разработка такого рода, отметил один из ее создателей, заведующий Лабораторией легких материалов и конструкций СПбПУ Олег Панченко. В настоящее время существует всего одна коммерчески доступная иностранная разработка, и это даже не совсем программное обеспечение, отметил специалист.

Для того, чтобы напечатать только один слой даже небольшого изделия в 3D-принтере необходимо запрограммировать 1,5 тысячи точек. Готовое же изделие могут состоять из сотен или тысяч слоев, рассказывает исследователь, и «ручное» программирование занимает очень много времени. ПО сделает то же самое со всеми слоями за пару минут, подчеркнул Панченко.

По его словам, разработка заинтересовала российские вузы и крупные промышленные компании, в том числе «Ростех» и «Росатом». Новое программное обеспечение может применяться в авиационной промышленности, судостроении и металлургии — во всех этих отраслях подобные технологии позволят печатать из разных металлов разные изделия в зависимости от потребностей того или иного предприятия.