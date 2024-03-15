Для AirPods Pro вышел зарядный кейс с рабочим сенсорным экраном

Недавно в сети был опубликован видеоролик, демонстрирующий прототип AirPods Pro с сенсорным экраном на футляре. Эта новинка от неизвестного производителя позволяет:

Управлять шумоподавлением: включать и выключать режим прозрачности, регулировать уровень шумоподавления.

Находить наушники: активировать функцию «Найти мои AirPods».

Настраивать эквалайзер: выбирать предустановки или создавать свои.

Блокировать экран: защищать кейс от случайных нажатий.

Экран также отображает уровень заряда каждого AirPods и самого футляра, время и состояние Bluetooth — подключен/отключен.

Дизайн футляра явно вдохновлен патентом Apple 2021 года, где описывается подобный функционал.