Для AirPods Pro вышел зарядный кейс с рабочим сенсорным экраном

Опубликовано 15 марта 2024, 06:53
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Для AirPods Pro вышел зарядный кейс с рабочим сенсорным экраномЖаль, что Apple имеет косвенное отношение к проекту
Представьте себе AirPods Pro, но с зарядным футляром, оснащенным сенсорным OLED-экраном. Фантастика? Нет, реальность, но не от Apple, а от китайских умельцев.
Недавно в сети был опубликован видеоролик, демонстрирующий прототип AirPods Pro с сенсорным экраном на футляре. Эта новинка от неизвестного производителя позволяет:
- Управлять шумоподавлением: включать и выключать режим прозрачности, регулировать уровень шумоподавления.
- Находить наушники: активировать функцию «Найти мои AirPods».
- Настраивать эквалайзер: выбирать предустановки или создавать свои.
- Блокировать экран: защищать кейс от случайных нажатий.
Экран также отображает уровень заряда каждого AirPods и самого футляра, время и состояние Bluetooth — подключен/отключен.
Дизайн футляра явно вдохновлен патентом Apple 2021 года, где описывается подобный функционал.