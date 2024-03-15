Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 15 марта 2024, 06:53
1 мин.

Для AirPods Pro вышел зарядный кейс с рабочим сенсорным экраном

Жаль, что Apple имеет косвенное отношение к проекту
Представьте себе AirPods Pro, но с зарядным футляром, оснащенным сенсорным OLED-экраном. Фантастика? Нет, реальность, но не от Apple, а от китайских умельцев.

Недавно в сети был опубликован видеоролик, демонстрирующий прототип AirPods Pro с сенсорным экраном на футляре. Эта новинка от неизвестного производителя позволяет:

  • Управлять шумоподавлением: включать и выключать режим прозрачности, регулировать уровень шумоподавления.
  • Находить наушники: активировать функцию «Найти мои AirPods».
  • Настраивать эквалайзер: выбирать предустановки или создавать свои.
  • Блокировать экран: защищать кейс от случайных нажатий.

Экран также отображает уровень заряда каждого AirPods и самого футляра, время и состояние Bluetooth — подключен/отключен.

Дизайн футляра явно вдохновлен патентом Apple 2021 года, где описывается подобный функционал.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#AirPods Pro
,
#Apple