Для британского Военно-морского флота сделают первую в мире подводную лодку без экипажа

Проект получил название Сetus по аналогии с мифологическим морским чудовищем Кета. Беспилотная подлодка будет работать в связке с уже поставленными на вооружение Королевского флота субмаринами с экипажем, в том числе с атомными подводными лодками Astute и их преемниками либо независимо друг от друга.

Длина Сetus составляет 12 метров, погружаться субмарина сможет глубже, чем другие подлодки. Диаметр субмарины — 2,2 метра, вес — 17 тонн. Дальность Cetus — 1000 морских миль, или 1852 морских км. Внутрь аппарата можно установить грузовой контейнер, который можно будет доставить в любую точку мира. Субмарина должна быть построена в течение двух лет.

«Это будет самый большой и самый сложный безэкипажный подводный аппарат, эксплуатируемый европейским флотом», — говорится в сообщении пресс-службы Королевского флота Великобритании.