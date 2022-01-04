Для чего экстренные службы просят позвонившего начать онлайн-трансляцию

Система работает так, что, когда вы используете свой смартфон для экстренного вызова, операторы могут отправить вам ссылку, перейдя по которой, вы предоставите доступ к камере вашего телефона, чтобы они могли сами увидеть что у вас происходит. Эта технология требуется для более объективной оценки происходящего.

Лондонская пожарная бригада заявила, что такие трансляции жизненно необходимы, когда нужно понять, какие меры принимать в данном конкретном случае

Издание 9to5mac считает, что если бы эта система была доступна во время пожара в Гренфелле, в результате которого погибли 72 человека, - было бы сразу ясно, что необходимо направить все имеющиеся силы. Полномасштабное реагирование было отложено, потому что тип пожара, о котором сообщали люди, теоретически был невозможен, поэтому службы думали, что описания его были преувеличены.