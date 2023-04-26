Для чего Китаю нужен «Сорочий мост» из спутников, и когда система будет запущена

Система «Сорочий мост» необходима Китаю для обеспечения связью и навигацией своей инфраструктуры в дальнем космосе. Сначала группировка будет задействована для реализации китайской лунной программы, а также при строительстве исследовательской станции на Луне.

На штатный режим работы планируется выйти к 2040 году. К этому времени космическая программа Китая будет расширена на освоение Венеры и Марса. А с 2050 года «Сорочий мост» начнут использовать для изучения астероидов и планет-гигантов.

Сообщается, что второй спутник серии Queqiao-2 должен быть запущен в 2024 году.