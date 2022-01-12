Для чего нужны крохотные отверстия в иллюминаторах самолётов

Они опросили экспертов и рассказали, что эти отверстия кажутся сквозными, но на самом деле они проделаны во внутреннем слое иллюминаторов. Как оказалось, иллюминаторы состоят из трёх слоёв акрилового пластика: первый, внешний, обеспечивает герметичность, во втором, среднем, как раз и проделано отверстие, обеспечивающее нормализацию перепадов давления, третий, внутренний, слой предназначен для тепловой и шумоизоляции.

Как отмечается, именно благодаря этому отверстию пассажиры чувствуют себя комфортно во время полёта.