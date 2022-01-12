Для чего нужны крохотные отверстия в иллюминаторах самолётов

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Для чего нужны крохотные отверстия в иллюминаторах самолётовДля нормализации давления
Возможно, пассажиры самолётов когда-либо обращали внимание на крохотные отверстия внутри иллюминаторов. Может быть, кто-то задумывался, для чего они нужны. Свет на это пролили журналисты издания The Sun.
Они опросили экспертов и рассказали, что эти отверстия кажутся сквозными, но на самом деле они проделаны во внутреннем слое иллюминаторов. Как оказалось, иллюминаторы состоят из трёх слоёв акрилового пластика: первый, внешний, обеспечивает герметичность, во втором, среднем, как раз и проделано отверстие, обеспечивающее нормализацию перепадов давления, третий, внутренний, слой предназначен для тепловой и шумоизоляции.
Как отмечается, именно благодаря этому отверстию пассажиры чувствуют себя комфортно во время полёта.
Источник: The Sun