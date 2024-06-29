Для доставки грузов с Луны предложили использовать электромагнитный ускоритель

Специалисты предложили использовать рельсотрон — рельсовую пушку, или электромагнитный ускоритель масс. Такая электромагнитная система запусков работает на авианосце USS Gerald R. Ford ВМС США. На основе этого устройства инженеры предлагают разработать электромагнитную катапульту для быстрой отправки грузов с Луны.

В отчёте предложены и конкретные шаги по усовершенствованию рельсотрона. Однако в основе стратегии лежит концепция безопасной, дешёвой и стабильной отправки грузов с Луны.