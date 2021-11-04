Для электромобилей изобрели специальную переносную зарядку

Исправить ситуацию решил британский стартап ZipCharge, представивший устройство для владельцев электрического транспорта. Оно, по своей сути, очень сильно напоминает запасную канистру с топливом для более традиционных автомобилей.

С помощью повербанка под названием ZipCharge Go можно «зарядить» электрокар настолько, чтобы он мог доехать до ближайшей электрозаправки в случае непредвиденной разрядки.

Вес девайса — около 24 кг. При этом внешне он напоминает стильный чемодан.