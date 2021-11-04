Для электромобилей изобрели специальную переносную зарядку

Для электромобилей изобрели специальную переносную зарядкуНа улице владельцев электрокаров наступил праздник
Исправить ситуацию решил британский стартап ZipCharge, представивший устройство для владельцев электрического транспорта. Оно, по своей сути, очень сильно напоминает запасную канистру с топливом для более традиционных автомобилей.
С помощью повербанка под названием ZipCharge Go можно «зарядить» электрокар настолько, чтобы он мог доехать до ближайшей электрозаправки в случае непредвиденной разрядки.
Вес девайса — около 24 кг. При этом внешне он напоминает стильный чемодан.
По словам ZipCharge, их устройство за 30 минут заряжается достаточно, чтобы «подарить» автомобилю до 32 км пути.
На данный момент нет информации о стоимости переносной зарядки. Известно лишь, что её можно будет взять в аренду по цене 67 долларов в месяц. Первые поставки ZipCharge Go намечены на 4 квартал 2022 года.