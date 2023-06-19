Для ещё невышедшей гарнитуры Apple Vision Pro анонсировали внешний аккумулятор

Так, например, китайская компания Momax Technology объявила о разработке серии периферийных устройств для этих очков, включая стилизованный внешний аккумулятор.

Представители компании сообщили о работе над повышением автономности и скорости зарядки Vision Pro. И первым анонсом в этой стези стал внешний аккумулятор, который имитирует цветной дисплей и повторяет дизайн передней панели очков Apple.

Пока нет информации о технических характеристиках аксессуара.

Напомним, что сама Apple заявила, что Vision Pro будет поставляться с внешним блоком питания и сможет работать около двух часов вдали от розетки.

Из утечек также стало известно, что ёмкость внешнего аккумулятора девайса составляет 4780 мАч.