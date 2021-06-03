С помощью нового тарифа зарубежные болельщики смогут пользоваться интернетом и совершать звонки в свои страны. Так, пользователи нового тарифа Fan Pack получают безлимитный доступ к интернету по всей России в сети МТС, порядка 200 минут звонков на все российские номера и 30 минут международных звонков из России в страны Европы, в Украину, Китай и другие государства. Срок действия тарифа ограничивается одним месяцев. Стоимость же составляет 835 рублей.

Начать пользоваться Fan Pack можно с 5 июня текущего года. Подключить его можно в самых посещаемых салонах оператора в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.