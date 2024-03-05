Для ИИ чат-бота Claude представили новые модели

Новые версии программы, согласно Anthropic, вдвое чаще предлагают правильные ответы на вопросы и реже выдают неверную информацию, что является ответом на приоритетные запросы их клиентов. Компания была основана в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI и стала одним из самых сильных конкурентов OpenAI.

Проблемой чат-ботов, использующих большие языковые модели, является их склонность к «галлюцинациям» или выдумыванию фактов. Anthropic утверждает, что новые модели бота Claude лучше справляются с этой проблемой и дважды чаще предоставляют правильные ответы. Компания также внедряет меры для повышения доверия к результатам работы Claude, в том числе цитирование предложений из источников.

Новые модели смогут анализировать изображения, что дает им возможность выполнять различные задачи, такие как идентификация породы собаки на фото или описание произведения искусства. Несмотря на успехи конкурентов в генерации изображений, Anthropic пока не планирует вводить эту функцию, так как клиенты, по их словам, не просят о такой возможности.