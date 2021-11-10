Для каких целей НАТО стягивает силы в Чёрное море

Силы НАТО и наземные, и воздушные усиливаются дополнительными соединениями. Это происходит в рамках учений, но эксперты считают, что Альянс разворачивает и усиливает свою черноморскую группировку на постоянной основе. Причём это будет многонациональная группировка. «В ней будут участвовать корабли и силы разных стран. И регион уже сейчас можно рассматривать как вероятный театр военных действий», — рассказал знаменитый военный эксперт Владислав Шурыгин. Он также отметил, что неслучайно, не для «дежурных» учений, в Чёрное море вошёл штабной корабль ВМС США Mount Whitney.

Это плавучий штаб, на борту которого стоит оборудование, позволяющее управлять всей номенклатурой систем вооружения стран НАТО. Он был у берегов Ирака и Ливии. Заходил в черноморскую акваторию в 2008 году, когда разгорелась война в Южной Осетии. Был и у берегов России в 2014 году — после присоединения Крыма.

Происходит это, по мнению экспертов, в связи с Украиной. Украинская сторона готовится к силовому решению проблемы Донбасса, а США её к этому последовательно подталкивают. Если смотреть на учения, помимо ВМС США в манёврах будут участвовать силы тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингенты вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины.

Это говорит об изучении предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения на юго-востоке и фактического развязывания гражданской войны. Поэтому действия ВМС США носят явный провокационный характер и направлены на военное освоение территории Украины.