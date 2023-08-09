Для кошек выпустили специальную версию Tesla Cybertruck из картона

Для кошек выпустили специальную версию Tesla Cybertruck из картонаИлон Маск опять дурачится
Tesla представила новый товар в своем ассортименте — «многофункциональное кошачье гнездо», вдохновлённое угловатым дизайном Cybertruck.
Новинка доступна исключительно на китайском сайте Tesla. Названное Cybertruck Multifunctional Corrugated Cat Nest, это кошачье ложе выполнено из картона и имеет угловатую форму, напоминающую дизайн грядущего электрического пикапа компании.
Оно способно выдержать вес до 15 кг, что позволяет даже крупным кошкам комфортно разместиться внутри.
Хотя Илон Маск известен в первую очередь продажей автомобилей и созданием ракет, он не раз выпускал необычные или оригинальные товары.
Например, Tesla продавала текилу за $250 в бутылке в форме молнии, а также красные атласные шорты с надписью «S3XY».
Кошачье гнездо Cybertruck стоит всего около $13, что делает его одним из самых доступных товаров на сайте Tesla.