Для кошек выпустили специальную версию Tesla Cybertruck из картона

Новинка доступна исключительно на китайском сайте Tesla. Названное Cybertruck Multifunctional Corrugated Cat Nest, это кошачье ложе выполнено из картона и имеет угловатую форму, напоминающую дизайн грядущего электрического пикапа компании.

Оно способно выдержать вес до 15 кг, что позволяет даже крупным кошкам комфортно разместиться внутри.

Хотя Илон Маск известен в первую очередь продажей автомобилей и созданием ракет, он не раз выпускал необычные или оригинальные товары.

Например, Tesla продавала текилу за $250 в бутылке в форме молнии, а также красные атласные шорты с надписью «S3XY».

Кошачье гнездо Cybertruck стоит всего около $13, что делает его одним из самых доступных товаров на сайте Tesla.