Для квадрокоптеров и других дронов начали продавать навесное оружие

По крайней мере об этом говорит тот факт, что уже на этой неделе на рынок выходит Throwflame TF-19 Wasp — функциональный огнемет, предназначенный для установки на летающих коммерческих дронов. Боеспособность огнемета следующая: он может поражать цели на расстоянии до 7,6 м, топливный бак имеет объем 4,5 л, в который можно залить достаточное количество жидкости, для создания локального апокалипсиса из струй жидкого пламени на протяжении 100 секунд.

Цена огнемета немаленькая — 1499 долларов. При этом в комплект не входит сам дрон, но его спокойно можно докупить отдельно. На демонстрирующем технологию видео использовался DJI S1000. В целом же компания предложила и услуги по сборке полного комплекта: дрона, пульта управления, огнемета и т.д. Диапазон цены составит от 1 тыс до 10 тыс долларов, в зависимости от комплектации.

Зачем вообще нужен такой дрон? Компания говорит, что для очистки труднодоступных, либо опасных мест: линий электропередач, контролируемого поджога травы, сжигания осиных гнезд. Возможно оно и так. А возможно, именно дрон, оснащенный разработкой компании станет следующим оружием в руках людей, желающих устроить массовую бойню.