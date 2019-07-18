Ferra

Для квадрокоптеров и других дронов начали продавать навесное оружие

Теперь можно будет поджечь человека, даже не находясь рядом. И это не круто
В далеком 2015 году молодой парень из Коннектикута подвесил на дрон полноценный работающий огнемет, а затем и полуавтоматический пистолет. Эти его действия вызвали широкий резонанс и повсеместное обсуждение вопроса: а имеют ли дроны право на ношение оружия. По всей видимости, народ решил, что имеют.

По крайней мере об этом говорит тот факт, что уже на этой неделе на рынок выходит Throwflame TF-19 Wasp — функциональный огнемет, предназначенный для установки на летающих коммерческих дронов. Боеспособность огнемета следующая: он может поражать цели на расстоянии до 7,6 м, топливный бак имеет объем 4,5 л, в который можно залить достаточное количество жидкости, для создания локального апокалипсиса из струй жидкого пламени на протяжении 100 секунд.

Цена огнемета немаленькая — 1499 долларов. При этом в комплект не входит сам дрон, но его спокойно можно докупить отдельно. На демонстрирующем технологию видео использовался DJI S1000. В целом же компания предложила и услуги по сборке полного комплекта: дрона, пульта управления, огнемета и т.д. Диапазон цены составит от 1 тыс до 10 тыс долларов, в зависимости от комплектации.

Зачем вообще нужен такой дрон? Компания говорит, что для очистки труднодоступных, либо опасных мест: линий электропередач, контролируемого поджога травы, сжигания осиных гнезд. Возможно оно и так. А возможно, именно дрон, оснащенный разработкой компании станет следующим оружием в руках людей, желающих устроить массовую бойню.

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