Для людей, потерявших речь, появилась нейросистема BrainGPT

Система предназначена для людей, потерявших речь в результате инсульта, паралича или по другим причинам. Эти люди, находясь в «замкнутом» состоянии, всё-таки смогут общаться в режиме переписки, благодаря BrainGPT, который будет считывать их мысли и преобразовывать в отображаемый текст.

Система проста: для работы нужно всего лишь надеть специальную шапочку с электродами для проведения ЭЭГ (электроэнцефалограммы), подключённую к компьютеру. Никаких камер слежения за движением глаз или другого дополнительного оборудования не требуется.

Программное обеспечение DeWave было обучено путём записи и анализа электрических сигналов, производимых в общей сложности мозгом 29 добровольцев, когда они молча читали отрывки текста разной сложности. В это время алгоритмы DeWave изучали, какие конкретные сигналы ЭЭГ соответствуют тем или иным написанным словам и фразам.

«Это исследование представляет собой новаторскую попытку в переводе необработанных волн ЭЭГ непосредственно в язык, знаменуя собой значительный прорыв в этой области. Это первое исследование, которое включает методы дискретного кодирования в процесс перевода мозга в текст, представляя инновационный подход к нейронному декодированию», — рассказал об исследовании рассказал ведущий учёный, профессор К.Т. Лин.