Для людей, потерявших речь, появилась нейросистема BrainGPT

Для людей, потерявших речь, появилась нейросистема BrainGPTМысли переводит в текст
Команда учёных из Технологического университета Сиднея разработала специализированное ПО DeWave на основе ИИ, которое стало основой нейросистемы для считывания мыслей человека под названием BrainGPT.
Система предназначена для людей, потерявших речь в результате инсульта, паралича или по другим причинам. Эти люди, находясь в «замкнутом» состоянии, всё-таки смогут общаться в режиме переписки, благодаря BrainGPT, который будет считывать их мысли и преобразовывать в отображаемый текст.
Система проста: для работы нужно всего лишь надеть специальную шапочку с электродами для проведения ЭЭГ (электроэнцефалограммы), подключённую к компьютеру. Никаких камер слежения за движением глаз или другого дополнительного оборудования не требуется.
Программное обеспечение DeWave было обучено путём записи и анализа электрических сигналов, производимых в общей сложности мозгом 29 добровольцев, когда они молча читали отрывки текста разной сложности. В это время алгоритмы DeWave изучали, какие конкретные сигналы ЭЭГ соответствуют тем или иным написанным словам и фразам.
«Это исследование представляет собой новаторскую попытку в переводе необработанных волн ЭЭГ непосредственно в язык, знаменуя собой значительный прорыв в этой области. Это первое исследование, которое включает методы дискретного кодирования в процесс перевода мозга в текст, представляя инновационный подход к нейронному декодированию», — рассказал об исследовании рассказал ведущий учёный, профессор К.Т. Лин.