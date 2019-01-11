Для Москвы разработали карту помоек со съедобным неликвидом

Московские приверженцы фриганизма создали специальную карту помоек со «съедобным» неликвидом. На ней отмечены места, куда супермаркеты и магазины выбрасывают еду с истекшим сроком годности.
Фриганизм — это стиль жизни, отрицающий принципы потребительства. Фриганы не покупают еду и вещи, а отыскивают их на свалках и других местах сбора мусора.
Продукты с истёкшим сроком годности часто ещё можно употреблять в пищу без особой опасности для здоровья и жизни, например, хлеб, фрукты, сладости и многие консервы. Некоторые супермаркеты сотрудничают с компаниями, утилизирующими отходы, но другие просто выбрасывают некондицию.
Для Москвы уже собрано порядка 30 точек и список продолжает пополняться:
- Чертановская ул. 9, стр 1.
- Кировоградская ул., 14
- Россошанская ул. 4, к.1
- Чертановская ул. 32,с.1
- Россошанская ул., 2, к. 1.
- Ивантеевка, ул.Трудовая 14
- Славянский бульвар, 8
- Большая Косинская ул., 16
- Проектируемый проезд №6148, 18Д
- Кировоградская ул. 4, к.3
- Кировоградская ул. 8
- ул. Советской Армии 7
- Воколамское шоссе 10 корп. 4
- Воколамское шоссе 18
- Волоколамское шоссе, д. 45
- Суздальская ул., 26а
- Суздальская ул., 26а
- ул. Лескова, 14
- Профсоюзная ул. 118
- ул. Введенского, 29
- поселение Рязановское, поселок Знамя Октября, 31, стр. 1
- поселение Рязановское, поселок Знамя Октября, 19А 1
- Одинцово, ул.Неделина, 9
- Одинцово, ул. Союзная, 1В
- Коровинское шоссе, 21, корп 1.
- Химки, ул. Победы,11
- Можайское шоссе 45
- Беловежская ул. 1/2