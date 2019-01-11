Для Москвы разработали карту помоек со съедобным неликвидом

Московские приверженцы фриганизма создали специальную карту помоек со «съедобным» неликвидом. На ней отмечены места, куда супермаркеты и магазины выбрасывают еду с истекшим сроком годности.

Фриганизм — это стиль жизни, отрицающий принципы потребительства. Фриганы не покупают еду и вещи, а отыскивают их на свалках и других местах сбора мусора.