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Для Москвы разработали карту помоек со съедобным неликвидом

Выброшенные продукты ещё можно доесть

Московские приверженцы фриганизма создали специальную карту помоек со «съедобным» неликвидом. На ней отмечены места, куда супермаркеты и магазины выбрасывают еду с истекшим сроком годности.

Фриганизм — это стиль жизни, отрицающий принципы потребительства. Фриганы не покупают еду и вещи, а отыскивают их на свалках и других местах сбора мусора.

Продукты с истёкшим сроком годности часто ещё можно употреблять в пищу без особой опасности для здоровья и жизни, например, хлеб, фрукты, сладости и многие консервы. Некоторые супермаркеты сотрудничают с компаниями, утилизирующими отходы, но другие просто выбрасывают некондицию.

Для Москвы уже собрано порядка 30 точек и список продолжает пополняться:

  • Чертановская ул. 9, стр 1.
  • Кировоградская ул., 14
  • Россошанская ул. 4, к.1
  • Чертановская ул. 32,с.1
  • Россошанская ул., 2, к. 1.
  • Ивантеевка, ул.Трудовая 14
  • Славянский бульвар, 8
  • Большая Косинская ул., 16
  • Проектируемый проезд №6148, 18Д
  • Кировоградская ул. 4, к.3
  • Кировоградская ул. 8
  • ул. Советской Армии 7
  • Воколамское шоссе 10 корп. 4
  • Воколамское шоссе 18
  • Волоколамское шоссе, д. 45
  • Суздальская ул., 26а
  • Суздальская ул., 26а
  • ул. Лескова, 14
  • Профсоюзная ул. 118
  • ул. Введенского, 29
  • поселение Рязановское, поселок Знамя Октября, 31, стр. 1
  • поселение Рязановское, поселок Знамя Октября, 19А 1
  • Одинцово, ул.Неделина, 9
  • Одинцово, ул. Союзная, 1В
  • Коровинское шоссе, 21, корп 1.
  • Химки, ул. Победы,11
  • Можайское шоссе 45
  • Беловежская ул. 1/2

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