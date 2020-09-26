Для новейших электросамолетов разработают специальную “умную” зарядку

Ожидается, что финансирование проекта возьмет на себя Институт аэрокосмических технологий Великобритании, при этом необычную зарядку для самолетов с вертикальными взлетом и посадкой планируют создать в течение двух лет. Согласно заявлениям представителей Vertical Aerospace, новая технология должна поспособствовать тому, чтобы полеты стали безопаснее и продолжительнее.