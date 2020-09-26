Наука и технологии
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Для новейших электросамолетов разработают специальную “умную” зарядку
Испытание летательных аппаратов намечено на ближайшие годы
В сети появилась информация о том, что британский стартап Vertical Aerospace разработает специальную “умную” зарядку для новейших электросамолетов. Это следует из заключенного между компанией и специалистами Уорикского университета соглашения.
Ожидается, что финансирование проекта возьмет на себя Институт аэрокосмических технологий Великобритании, при этом необычную зарядку для самолетов с вертикальными взлетом и посадкой планируют создать в течение двух лет. Согласно заявлениям представителей Vertical Aerospace, новая технология должна поспособствовать тому, чтобы полеты стали безопаснее и продолжительнее.
Предварительные подсчеты показали, что стоимость проекта составит около 2,3 млн фунтов стерлингов. Что же до первого полета электросамолетов VA-1X Vertical Aerospace, которые получат новую технологию зарядки, то данное событие должно состояться уже в 2024 году.