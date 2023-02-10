Для новых регионов России создадут единый мобильный оператор

17:15, 10 февраля 2023
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Для новых регионов России создадут единый мобильный операторЧтобы обеспечить общероссийские стандарты
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Минцифры поручено обеспечить четыре новые региона качественной связью на уровне общероссийских стандартов.
Фото: Goodfon.com
Для этого будет создан единый мобильный оператор с покрытием Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. По словам Чернышенко, в настоящее время проводится комплексная работа по мониторингу качества мобильной связи и сбору обратной связи от жителей.
Тарифы в настоящий момент на уровне общероссийских.
Дмитрий Чернышенко
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации