Для новых регионов России создадут единый мобильный оператор

Для этого будет создан единый мобильный оператор с покрытием Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. По словам Чернышенко, в настоящее время проводится комплексная работа по мониторингу качества мобильной связи и сбору обратной связи от жителей.