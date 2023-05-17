Для обмана россиян мошенники начали придумывать истории о смене номера телефона в личном кабинете банка

Злоумышленники звонят от имени сотрудников банков и сообщают, что у пользователя в личном кабинете начат процесс смены номера телефона. В связи с этим якобы нужно подтвердить эту информацию и уточнить некоторые моменты — попытка выманить дополнительные персональные данные.

По словам Воробьёва, доля таких звонков россиянам в марте 2023 года увеличилась на 43% по сравнению с январём. В целом в первом квартале 2023 года на 3% увеличилось количество звонков с подозрением на мошенничество, в этом же периоде 2022 года доля таких звонков составляла 26%.