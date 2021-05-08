Для Павла Дурова начали искать персонального помощника с высоким уровнем интеллекта

Так, в обязанности сотрудника войдут организационные моменты, в частности, бронирование транспорта и проживания, а также организация самих поездок. Помимо прочего помощнику поручат вести календарь главы Telegram.

Что касается требований к сотруднику, то в этот список вошел высокий показатель IQ, знание английского языка на уровне носителя, а также хорошие устные и письменные навыки. Также от помощника ждут точности и внимательности к деталям, финансовых навыков, осмотрительности и настойчивости. Предложить свою кандидатуру можно с помощью специального бота @jobs_bot в Telegram. Стоит обратить внимание, что от помощника Павла Дурова также требуется согласие на переезд в другую страну, например в Объединённые Арабские Эмираты или Швейцарию.