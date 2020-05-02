Для поддержки россиян на самоизоляции Burger King выпустила толстовку с запахом костра

Кроме того, также ресторан подготовил бургер со вкусом шашлыка и, пожалуй, самое неожиданное, ароматы с необычными запахами, а именно дыма и шашлыка. Доставку новинок будет осуществлять Delivery Club. Сообщается, что для того, чтобы добиться вкуса шашлыка в бургерах, Burger King готовит их на открытом огне.

”На втором месяце изоляции проходит усталость от привычных блюд, а на майские праздники хочется себя порадовать. Поэтому специальное меню от сети ресторанов Burger King поднимет настроение нашим пользователям”, — поделились представители Delivery Club.