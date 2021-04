Для пользователей PlayStation выйдет собственный киносервис

Намеки на новый киносервис были обнаружены на польской версии сайта Sony. На нем пользователи обнаружили логотип PlayStation Plus Video Pass. Также источники говорят о том, что пробная версия будет запущена уже сегодня, а проработает сам сервис всего год. Воспользоваться им смогут подписчики PS Plus. На данный момент неизвестно, в каких регионах, помимо Польши, будет работать PlayStation Plus Video Pass.

Помимо прочего на сайте был найден дизайн сервиса с постерами различных фильмов, в числе которых "Бладшот”, “Zомбилэнд: Контрольный выстрел” и “Веном”.