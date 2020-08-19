Для проблемного российского самолета SuperJet 100 нашелся покупатель

Судя по всему, в случае одобрения, компания выкупит 59 самолетов. При этом сам процесс может растянуться на несколько ближайших лет — таким образом компания-покупатель намерена передавать закупленные транспортные средства в лизинг перевозчикам. По мнению экспертов, общая сумма сделки может составлять около 140 млрд рублей или 33 миллиона долларов за один самолет.

Напомним, что Sukhoi SuperJet 100 считается крайне проблемным летательным аппаратом, так как, например, в мае 2019 года вылетевший в Мурманск самолет совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Пожар, случившийся на борту авиалайнера, унес жизни 41 человек.