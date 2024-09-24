Для Qualcomm покупка Intel может стать катастрофой

Qualcomm, ведущий производитель мобильных чипов, заинтересовался приобретением Intel, бывшего лидера в производстве процессоров для ПК, несмотря на финансовые и стратегические риски.

Как отмечает аналитик Мин-Чи Куо, сделка может оказаться катастрофической для Qualcomm.

Интеграция двух таких крупных компаний может столкнуться с препятствиями, связанными с антимонопольными органами и внутренней структурой. Intel, потерявшая позиции на рынке, уже несколько лет борется с технологическим отставанием и снижением доли рынка.

Хотя слияние даст Qualcomm доступ к рынкам серверов и дата-центров, а также возможности по сокращению зависимости от внешних производств, таких как TSMC, оно также может стать непосильной финансовой нагрузкой.

Если компания не сможет восстановить Intel, сделка может оказаться губительной для компании.