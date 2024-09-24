Наука и технологии
Опубликовано 24 сентября 2024, 08:16
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Для Qualcomm покупка Intel может стать катастрофой

Игра стоит свеч?
Потенциальная покупка Qualcomm компании Intel может привести к серьезным последствиям для обеих сторон и всего полупроводникового рынка.
Для Qualcomm покупка Intel может стать катастрофой
© Ferra

Qualcomm, ведущий производитель мобильных чипов, заинтересовался приобретением Intel, бывшего лидера в производстве процессоров для ПК, несмотря на финансовые и стратегические риски.

Как отмечает аналитик Мин-Чи Куо, сделка может оказаться катастрофической для Qualcomm.

Интеграция двух таких крупных компаний может столкнуться с препятствиями, связанными с антимонопольными органами и внутренней структурой. Intel, потерявшая позиции на рынке, уже несколько лет борется с технологическим отставанием и снижением доли рынка.

Хотя слияние даст Qualcomm доступ к рынкам серверов и дата-центров, а также возможности по сокращению зависимости от внешних производств, таких как TSMC, оно также может стать непосильной финансовой нагрузкой.

Если компания не сможет восстановить Intel, сделка может оказаться губительной для компании.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
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