Для роботов и искусственного интеллекта построят отдельный "умный" город на 2 тыс человек

При этом что интересно, автопроизводитель не занимается разработкой нового проекта в одиночку: в качестве партнеров компании выступают сторонние коммерческие объединения, а также независимые исследователи. На данный момент речь идет о том, что новый город будет заселен около 2 тыс сотрудниками Toyota и их семьями.