Наука и технологии
Сегодня 16:38
Для роботов и искусственного интеллекта построят отдельный "умный" город на 2 тыс человек
Окончание строительства намечено уже на начало 2021 года
Буквально сегодня Toyota провела анонс своего нового проекта — “умного” города Woven City в Японии. Основой для его работы послужит водородное топливо, а основной целью его разработки является тестирование автономных автомобилей, роботов и искусственного интеллекта.
По планам компании, город должен быть до конца построен уже в начале 2021 года, при этом глава Toyota Акийо Тойода обозначил Woven City как “уникальную возможность разработать технологии будущего, в том числе цифровую ОС для городской инфраструктуры”.
При этом что интересно, автопроизводитель не занимается разработкой нового проекта в одиночку: в качестве партнеров компании выступают сторонние коммерческие объединения, а также независимые исследователи. На данный момент речь идет о том, что новый город будет заселен около 2 тыс сотрудниками Toyota и их семьями.