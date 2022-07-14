Для российских спасателей создали компьютеризированный шлем

По словам инженеров концерна, мобильное рабочее место собирает воедино информацию об окружающей обстановке. Вместе с его помощью сотрудники могут обмениваться аудио- и видеоинформацией, графическими и тепловизионными данными, схемами и технической документацией.

Также в шлем встроен тепловизор. С его помощью спасатели могут более успешно искать людей под завалами.