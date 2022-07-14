Для российских спасателей создали компьютеризированный шлем

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Для российских спасателей создали компьютеризированный шлемКоторый должен сделать их работу заметно удобнее
Компания «Радиоэлектронные технологии», являющаяся частью «Ростеха», рассказала о своей свежей разработке — прототипа шлема для спасателей с поддержкой технологий дополненной реальности.
Сообщается, что представленная система состоит из нескольких модулей: мобильного рабочего места, квадрокоптера и устройства оператора. Назвали же новинку «Умные руки».
Новинка представляет собой объединённые в систему интерактивные шлемы, способные получать картинку с квадрокоптера и поддерживать связь с центром управления.
«Радиоэлектронные технологии»
По словам инженеров концерна, мобильное рабочее место собирает воедино информацию об окружающей обстановке. Вместе с его помощью сотрудники могут обмениваться аудио- и видеоинформацией, графическими и тепловизионными данными, схемами и технической документацией.
Также в шлем встроен тепловизор. С его помощью спасатели могут более успешно искать людей под завалами.