Для российских ВДВ разработали новую самоходную установку

Наука и технологии
Сегодня в 19:07
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Для российских ВДВ разработали новую самоходную установкуНа базе БМД-4М
Российское государственное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения», входящее в структуру «Ростеха», разработало для воздушно-десантных войск новую авиадесантируемую самоходную артиллерийскую установку 2С42 «Лотос».
Самоходка построена на базе боевой машины десанта БМД-4М. Вооружена 120 мм орудием с максимальной эффективной дальностью стрельбы, составляющей 13 км. САУ «Лотос» оснащена двигателем мощностью 450 лошадиных сил, максимальная скорость — 70 км/ч, запас хода — 500 км. Отмечается, что «Лотосы» заменят в войсках артиллерийско-миномётные установки «Нона-С».
«Предварительные испытания первого образца 120-миллиметрового САУ для ВДВ "Лотос" завершатся в текущем году. Дата государственных испытаний будет определена Министерством обороны России», — сообщили в пресс-службе «Ростеха».
Источник: ТАСС