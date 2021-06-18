Для российских военных создадут специальные смартфоны и приложения

Так, согласно опубликованным данным, производством смартфонов для военных и членов их семей займутся в Министерстве обороны России. Также для военных реализуют специальные приложения. Известно, что аппараты будут оснащены поддержкой различных режимов, в числе которых и те, что обеспечат безопасную связь.

“Мы здесь продвигали решения на мобильной платформе "Аврора", в этом направлении у нас идут эксперименты по созданию защищенного телефона, смартфона, я подчеркиваю, который будет работать в различных режимах, в том числе которые позволят обеспечить безопасную связь”, — поделился Осадчук. Отмечается, что разработка будет осуществлена на базе научного центра технополиса «Эра».