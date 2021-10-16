Для российских военных создали очки дополненной реальности

Как передаёт агентство РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, инновационные очки дополненной реальности на таком же уровне защищают глаза, как и бинокулярные очки, входящие в состав «Ратника». Новый прибор также может быть интегрирован в экипировку.

По сообщениям, эти очки способны выводить на линзы получаемые от командования сообщения, видеозаписи, а также, при необходимости, выводить цифровой прицел. Также прибор может комплектоваться системой ночного видения и тепловизором.

Ориентировочная цена цена разработки составляет 500 тысяч рублей.