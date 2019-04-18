Для «Синема парк», «Формулы кино» и онлайн-кинотеатра Okko запустили единый абонемент

Rambler Group начала продажи единого абонемента для киносети «Синема парк» и «Формула кино» и онлайн-кинотеатра Okko.
Срок действия абонемента – 30 дней, в течение которых владелец сможет каждый день посещать по одному сеансу в кинотеатре сети «Синема парк» и «Формула кино» в своем городе. Абонемент также включает месячную подписку в онлайн-кинотеатре Okko на пакет «Мировое кино» и предоставляет скидку 10% при покупке еды и напитков в кинобарах.
Абонементы будут двух категорий — Nonstop и Nonstop Premium. Премиальный абонемент дает возможность посещать сеансы в VIP-залах, а также сеансы в форматах IMAX и 4DX.
Пилотный запуск пройдет проекта в трех городах: Москве, Тюмени и Ставрополе, после чего будет принято решение о распространении продукта на все 29 городов России, в которых присутствуют кинотеатры объединенной сети.
В Москве цена абонемента категории Nonstop составит 1390 рублей, категории Nonstop Premium – 1790 рублей. В Тюмени абонементы будут стоить 690 и 990 рублей, в Ставрополе – 490 и 790 рублей соответственно.
Абонемент можно купить в личном кабинете на сайте объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» kinoteatr.ru, а также на специальной странице акции kinoteatr.ru/abonement.