Для «Синема парк», «Формулы кино» и онлайн-кинотеатра Okko запустили единый абонемент

Rambler Group начала продажи единого абонемента для киносети «Синема парк» и «Формула кино» и онлайн-кинотеатра Okko.

Срок действия абонемента – 30 дней, в течение которых владелец сможет каждый день посещать по одному сеансу в кинотеатре сети «Синема парк» и «Формула кино» в своем городе. Абонемент также включает месячную подписку в онлайн-кинотеатре Okko на пакет «Мировое кино» и предоставляет скидку 10% при покупке еды и напитков в кинобарах.

Абонементы будут двух категорий — Nonstop и Nonstop Premium. Премиальный абонемент дает возможность посещать сеансы в VIP-залах, а также сеансы в форматах IMAX и 4DX.

Пилотный запуск пройдет проекта в трех городах: Москве, Тюмени и Ставрополе, после чего будет принято решение о распространении продукта на все 29 городов России, в которых присутствуют кинотеатры объединенной сети.