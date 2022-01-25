Для слабовидящих людей создали специальные компьютерные очки

Наука и технологии
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Для слабовидящих людей создали специальные компьютерные очкиРаботающие в инфракрасном диапазоне
Учёные из Технического университета Мюнхена разработали цифровые очки с инфракрасными камерами, которые помогают слабовидящим людям не только ориентироваться в пространстве, но и определяют расстояние до предметов.
Устройство работает в инфракрасном спектре, поэтому слабовидящий человек сможет пользоваться им даже в темноте. Очки анализируют пространство с помощью сенсоров, захватывающих стереоскопическое изображение, после чего оно передаётся на небольшой компьютер.
Затем информация передаётся на прикреплённый к руке человека манжет с 25 приводами, которые за счёт вибрации подсказывают правильность движения. Это позволяет избежать столкновения с окружающими предметами.
Очки были напечатаны на 3D-принтере. Устройство прошло серию испытаний и каждый раз была подтверждена его эффективность.
Источник: Futurism