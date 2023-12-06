Для сохранности OpenAI в будущем предложили использовать модель Mozilla

Уникальная структура компании, балансирующая между некоммерческими ценностями и коммерческими целями, недавно столкнулась со «смертельным» исходом. Чтобы преодолеть эти трудности, OpenAI может черпать вдохновение у Mozilla, давно существующего фонда, успешно сочетающего гуманитарную миссию с прибыльными предприятиями, пишет Wired.

Mozilla, основанная в 2003 году, служит стабильным примером, имея такие дочерние компании, как Mozilla Corporation и Mozilla.ai. Дилемма OpenAI поднимает важнейшие вопросы о ее идентичности: будет ли она стартапом с этическими корнями или долговечным общественным институтом, посвятившим себя ИИ на службе человечества? В настоящее время компания активно изучает возможность расширения совета директоров и изменения в управлении, чтобы обеспечить надежную основу для реализации своих амбициозных целей.