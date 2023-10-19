Для старых плёночных фотоаппаратов создали «бесконечную плёнку»

Этот проект представляет собой «цифровую плёнку», которая обещает сочетать в себе лучшее из обоих миров: аналоговое ощущение и цифровой результат.

«I'm Back» предлагает вставку, напоминающую плёночную кассету, которая помещается внутрь вашей 35мм плёночной камеры.

Вместо традиционной плёнки, новая версия оснащена 20-мегапиксельным сенсором Micro Four Thirds (MFT). Это позволяет фотографам использовать свои старые камеры и получать цифровые изображения.