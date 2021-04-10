Наука и технологии
Сегодня в 10:27
Для удаленной работы разработали специальные будки
Один час пребывания в них стоит три доллара
Сингапурские специалисты компании Switch разработали специальные будки для удаленной работы. Внутри есть все необходимое — стол, стул, освещение, вентилятор и, конечно же, доступ к интернету.
Будки для сотрудников на удаленке расположили в торговых центрах. Известно, что в Сингапуре на данный момент уже более 60 таких помещений. Для того, чтобы воспользоваться одним из них, необходимо пройти регистрацию в специальном приложении. Один час работы в этом офисе будет стоить порядка трех долларов или 233 рублей.
Не забыли создатели этих будок и о мерах предосторожностях, обусловленных пандемией коронавирусной инфекции. Так, находиться в помещении можно лишь в маске.
По словам представителей компании, предназначение будок в том, чтобы на психологическом уровне разделить работу и дом.