Для удаленной работы разработали специальные будки

Будки для сотрудников на удаленке расположили в торговых центрах. Известно, что в Сингапуре на данный момент уже более 60 таких помещений. Для того, чтобы воспользоваться одним из них, необходимо пройти регистрацию в специальном приложении. Один час работы в этом офисе будет стоить порядка трех долларов или 233 рублей.

Не забыли создатели этих будок и о мерах предосторожностях, обусловленных пандемией коронавирусной инфекции. Так, находиться в помещении можно лишь в маске.

По словам представителей компании, предназначение будок в том, чтобы на психологическом уровне разделить работу и дом.